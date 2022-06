O Ateliê de Arquitetura pensa no envolvimento do ser humano com o espaço em que vive, sendo sua casa ou sua cidade. O escritório mantém com o cliente uma relação estreita para realizar projetos que lhe dêem prazer e, ao mesmo tempo, atendam a todas as suas necessidades.

Para o Ateliê de Arquitetura, o importante é satisfazer o espírio e a visão e manter um alto padrão de execução, buscando sempre uma arquitetura original e contemporânea.

Anna Backheuser e Elaine Fachetti, arquitetas-sócias formadas pela Universidade Santa Úrsula tem bagagens culturais diferentes como trabalhos em direção de arte de cinema e TV, experiências em grandes escritórios de arquitetura e Pós Graduação em História da Arte.