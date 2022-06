Com quase 5 anos de experiência na área de arquitetura e design de interiores, Jordana Goes e Priscila Teske uniram-se em 2015 em uma parceria que vem sendo bem sucedida, juntando o perfil sofisticado de Jordana com as idéias inusitadas de Priscila. O fruto dessa união vem se mostrando em projetos inovadores e únicos, que proporcionam equilíbrio, satisfação e qualidade de vida, firmando, assim, a assinatura das profissionais no mercado.