Com mais de 40 anos de experiência, a arquitetura de Tato Bittencourt caracteriza-se pelo equilíbrio entre função, estética e viabilidade, potencializando o aproveitamento dos espaços de forma simples e sofisticada. Localizado em um aconchegante espaço na Lagoa, o escritório atua desde 2008 em projetos corporativos de arquitetura residencial e comercial, interiores, reformas em geral, compatibilização e coordenação de projetos executivos complementares. Sua equipe realiza o desenvolvimento e acompanhamento de todas as etapas do projeto, prezando pela alta qualidade na escolha das formas e materiais. Em seu portfólio constam empreendimentos de destaque, a exemplo dos Edifícios Alto Sorocaba, Gio Ponti e Caravelle. Conheça mais em tatobittencourt.com.br.