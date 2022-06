O escritório Angela Meza Arquitetura & Interiores utiliza conceitos contemporâneos alinhados com as necessidades e perfil de cada cliente. Há mais de 15 anos no mercado e há 06 anos com o escritório localizado no CasaShopping, maior pólo de decoração de interiores na América Latina, a arquiteta já participou do CasaCor Rio de Janeiro, Decora Etna, Decora Lider Interiores, Morar Mais e Casa Lounge no CasaShopping.

Entender as necessidades e desejos do cliente com objetivo de desenvolver projetos personalizados com ênfase no design, tecnologia, inovação e otimização de espaços. Estabelecer parcerias sólidas junto aos melhores fornecedores para assegurar a excelência na execução do projeto e desta forma garantir a satisfação do cliente.

Entre os segmentos que o escritório atua estão o residencial, comercial e corporativo.