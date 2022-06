Formada na década de 80 em Arquitetura no Rio de Janeiro, Andrea Chicharo trabalha, desde então,em empresa própria sediada em Ipanema.

Em 89, contratada temporariamente por um escritório em Londres, ampliou seus horizontes pesquisando matérias de vanguarda local do design e arquitetura. Seus projetos são na sua maioria de residências na cidade, praia e campo, nos quais se percebe a diversidade de conceitos utilizados, de acordo com o clima, o entorno e a função do projeto. O escritório especializou-se também em arquitetura de interiores, com reformas de apartamentos e casas, destacando-se principalmente pelos desenhos de marcenaria feitos sob medida. A partir de 2008 começou a atuar fora do Brasil, sendo responsável pela decoração de apartamentos em Miami. No segmento empresarial, tem um portfólio diversificado como escritórios, clínicas e estúdio de dança. Participa há vários anos com destaque das mostras Casa Cor e Artefacto. Um sucesso alcançado na atenção dispensada a cada detalhe, tirando partido dos anseios de cada cliente e encarando-os como novos desafios, nunca como limitações.