Profissional graduada em Arquitetura e Urbanismo e pós-graduada em Design de Interiores e Paisagismo, atua há mais de 15 anos como decoradora e paisagista.Em sua trajetória profissional trabalhou no renomado escritório Gilberto Elkis e com a arquiteta Renata Foganholi, quando se apropriou do seu estilo particular de atuação.

Agora como profissional especializada em promover a integração entre decoração e paisagismo, atende seus clientes com exclusividade através da sua própria empresa. Em seus projetos, destaca-se a habilidade de criar espaços que retratem a personalidade dos clientes com elegância e versatilidade. O conceito é promover ambientes harmônicos e ao mesmo tempo esteticamente confortáveis.