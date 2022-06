Jeniffer Sant’Ana se formou em Design de Interiores pela Universidade Candido Mendes/RJ em 2009 e em 2010 fez pós-graduação em Gestão Empresarial para Escritórios de Arquitetura e Design de Interiores na Fundação Getúlio Vargas (FGV).

Ao longo desses anos passou por importantes escritórios, como Paula Neder Arquitetos Associados e Bezamat Arquitetura, onde aprendeu muito e criou sua própria identidade. Como designer também presta consultorias nacionais e internacionais mostrando que mesmo a distância é possível projetar.

Sempre em busca de novidades que vão desde novos revestimentos a utilização de novos softwares, Jeniffer não para. Sua missão é criar, desenvolver e acompanhar até o fim projetos com a utilização das técnicas adequadas, que atendam aos desejos e as necessidades dos clientes, tornando os ambientes únicos e buscando total satisfação no resultado.