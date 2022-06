A MVMJ – Meu Vaso do Meu Jeito vem suprir a necessidade de vasos para os mais diversos usos e finalidades, de forma completa e fácil. O diferencial da MVMJ – Meu Vaso do Meu Jeito, mais do que a compra online e a entrega no endereço dos clientes, está na orientação dada aos clientes de maneira a leva-los, mesmo que através de uma compra online, a fazer a escolha correta para suas necessidades e gostos.

Estamos aptos a atender desde consumidores de todos os perfis e tamanhos a empresas e profissionais de arquitetura e decoração – que muitas vezes precisam de uma parceria nesse tipo de solução. Vasos, insumos, acessórios. Tudo o que você precisar para compor o seu ambiente residencial ou comercial, você encontrará aqui na MVMJ – Meu Vaso do Meu Jeito. Na nossa linha temos desde vasos que atendam a situações mais comuns até projetos especiais com peças exclusivas e de design. Todos com a mesma qualidade, orientação e cuidados para propiciarem o melhor resultado, seja qual for a necessidade dos clientes. E se você não encontrar o que você precisa em nosso site, diga-nos qual é a sua necessidade que faremos uma recomendação exclusiva para ela. O meio ambiente e a sustentabilidade também são importantes para a MVMJ – Meu Vaso do Meu Jeito. Nossos vasos são plantados com substrato, próprio ou de terceiros, oriundo de compostagem verde, sem alimentos – de forma a não gerar odor e nem eclosão de insetos –, além da utilização de pneus reciclados, defensivos orgânicos e uma gama de soluções voltadas a eficientemente não impactar o meio ambiente e a qualidade de vida nas grandes cidades.