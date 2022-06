Formados em arquitetura e urbanismo pela Universidade Mackenzie e, respectivamente com especialização no The Art Students League de Nova Iorque e Mestrado pela UPC de Barcelona, os arquitetos Alexandre Skaff e Simone Carneiro oficializaram a parceria de quase 10 anos em 2005, com a criação da SAO arquitetura.

A SAO acredita na experimentação do espaço como um grande exercício de criação.

Não importa em que escala, o arquiteto precisa saber traduzir as sensações que os elementos construídos passam e qual a sua relação com o entorno.

Funcionando como um espaço de colaboração e troca de idéias o escritório busca produzir soluções arquitetônicas formalmente simples, contextualizadas e atuais, sempre com a premissa de aplicar essa constante investigação sobre o poder de transformação do projeto na vida de seus usuários.

Tem projetos publicados com freqüência na mídia especializada nacional e internacional, trabalhos expostos no IAB, Design Week e este ano foram os vencedores do V Prêmio Casa Claudia de arquitetura.