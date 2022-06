A ARQUITETA ANA MENOITA RECEBEU O DIPLOMA DA UNIVERSIDADE MACKENZIE EM 1992, MAS ENGANA-SE QUEM IMAGINA QUE O CURSO DUROU APENAS 5 ANOS. O SONHO DE SEGUIR CARREIRA NESSA PROFISSÃO, QUE HARMONIZA O BELO COM O FUNCIONAL, VEM DESDE PEQUENA, QUANDO AO BRINCAR COM AS AMIGAS, LARGAVA AS BONECAS NUM CANTO PARA SE ENTRETER POR HORAS E HORAS NA ARRUMAÇÃO DA CASINHA, COM PEÇAS DE DOMINÓ OU CAPAS DE LIVRO. ELA CRESCEU ASSIM, COM UM OLHAR ATENTO AOS DETALHES E COM UMA CERTEZA MOLDADA A PARTIR DOS MAIS DE DEZ ANOS DE BALÉ CLÁSSICO: A DISCIPLINA E A DEDICAÇÃO ELEVAM O TALENTO. NA MESMA MEDIDA DA ARTE, O CURSO DE MAGISTÉRIO EMPRESTOU-LHE TAMBÉM UMA LEVEZA NA POSTURA E NA ATITUDE. UMA DELICADEZA NO TRATAR E LIDAR COM AS PESSOAS, QUE NÃO A EXIME DE EXIGIR PRAZOS E PROFISSIONALISMO DE SEUS FORNECEDORES. DEPOIS, FORAM HISTÓRIAS DE VIDAS QUE CRUZARAM SEU CAMINHO PROFISSIONAL. TRABALHOU COM O ARQUITETO FABIO PENTEADO E A DECORADORA CAROLINA SZABO ONDE COMEÇOU A ALÇAR SEU VÔO SOLO. HOJE, CONTA COM MAIS DE 200 OBRAS EM SEU PORTIFÓLIO, PROJETOS SOLICITADOS, NO INÍCIO, POR AMIGOS QUE SE TORNARAM CLIENTES. E, COM O PASSAR DO TEMPO, COM O CÍRCULO DE RELACIONAMENTO PROFISSIONAL SE ALARGANDO, AGORA CHEGAM PEDIDOS DE CLIENTES, QUE SE TORNAM AMIGOS. AQUELA MENINA, DAS BRINCADEIRAS DE CASINHA, REALIZOU SEU SONHO. E VEM REALIZANDO TAMBÉM OS SONHOS DE SEUS CLIENTES.