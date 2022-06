Pedrosa & Pedrosa Arquitetos Associados conta com uma equipe de profissionais capacitados a executar projetos exclusivos, de pequeno a grande porte, e com alto grau de complexidade.

A linha de design adotada pelo escritório tende a criar uma conversa entre o clássico e o moderno. O Objetivo é deixar o espaço com características leves e amplas, atribuídas ao moderno, porém com referências charmosas do estilo clássico. O gosto do cliente é cuidadosamente analisado para atingir um resultado final que associe seus desejos a um espaço harmonioso e equilibrado.