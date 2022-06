A Camacã Design é a primeira empresa do Brasil a conseguir madeira licenciada da Mata Atlântica, no sul da Bahia, para produção legal de móveis e utensílios de decoração. A Camacã não desmata. Sua matéria-prima é a árvore já morta, madeira certificada e cadastrada no Órgão Ambiental. Aqui, galhos, troncos e raízes descartados naturalmente pela natureza transformam-se em belíssimas peças. SUSTENTABILIDADE, todos ganham quando se respeita a natureza.

Troncos, galhos e raízes são esculpidos na mata através dos séculos e a CAMACÃ os transforma em móveis e esculturas de alta qualidade.

Projetos sob medida: A natureza oferece inúmeras possibilidades . Na CAMACÃ, o seu projeto se transforma em realidade.

Email para contato: atendimento@camacadesign.com