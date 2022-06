Formados pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ (Universidade Federal do Rio de Janeiro) no ano de 2011, complementaram seus estudos em Universidades na França e Itália. Carlos foi selecionado para o período de intercâmbio acadêmico no Politecnico de Milão nos anos de 2008/2009, enquanto Rodrigo ingressou na Universidade de Paris Beleville entre 2007 e 2008 . Antes mesmo de concluírem o curso, iniciaram uma parceria que rompia os limites da Universidade. Trabalharam nas equipes de escritórios de grande destaque no Rio de Janeiro, como Andrea Chícharo e Cadas Abranches

No Ano de 2013, Rodrigo e Carlos resolveram encarar o desafio de terem o próprio escritório. Assim nasceu o Studio Ro+Ca, com sede em Ipanema, que desde o seu início vem desenvolvendo um estilo jovem e descolado em suas criações. Ainda em 2013, foram convidados para assinar um projeto para a “Ilha de Caras”. Ja no ano de 2014 foram convidados para participar da mais importante mostra de decoração da cidade do Rio de Janeiro, Casa Cor Rio.