Escritório de projetos em diversas áreas e escalas da arquitetura e do desenho. Além de sua equipe, conta com a aliança de outroscolegas arquitetos e profissionais de outras áreas. Desde 2008, realizouprojetos de sede de empresas, lojas, casa noturna, residências, bar, restaurantes,reformas de apartamentose casas, interiores e cenografias. Com diversos projetos publicados,foi premiadoem 3º lugar no Concurso para aconstrução do Planetário do Acre em 2009. Em 2013 venceu o prêmio “O Melhor da Arquitetura” – categoria Casas Noturnas com o projeto daD-Edge.

Dirigido por Paula Zemel, formada arquiteta eurbanista pela faculdade de Belas Artes. Em sua carreira, colaborou comprojetos do arquiteto Paulo Mendes da Rocha, Piratininga Arquitetos, Isay Weinfelde Marcio Kogan. Foi Arquiteta co Autora e Diretora doescritório Zemel+Chalabi Arquitetos de 2008 a 2013 e hoje é Arquiteta Titulardo escritório Zemel+ ARQUITETOS.

Entre em contato pelo telefone (11) 999711570

http://www.zemelarquitetos.com.br/