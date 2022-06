Designers atuantes há mais de 20 anos no segmento de interiores residenciais e comerciais, Roseane Sanches e Sidnei Pereira adotam um estilo contemporâneo, somado a detalhes personalizados para cada cliente e projeto. Em constante atualização com o que de mais interessante acontece no design e na arquitetura, seja através da mídia ou comparecendo aos principais eventos nacionais e internacionais do setor, procuram atender aos desejos do cliente com capacidade técnica e estética para garantir um resultado final harmonioso e exclusivo.