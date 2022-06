O escritório de Arquitetura Marcos Contrera , além de todo o projeto arquitetônico e

Aprovação junto a órgãos competentes, atua na parte de decoração e paisagismo, oferecendo o conceito "turn-key" ao cliente. O arquiteto, também conta com equipes diferenciadas para cada tamanho e etapa do projeto, fazendo desta forma com que a administração dos projetos seja bem estruturada e com baixo custo para o cliente. Aspectos ambientais, de sustentabilidade e segurança são primordiais para a execução dos projetos geridos pelo escritório.