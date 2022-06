No ESTUDIO ARKIT , acreditamos que os espaços, residenciais ou comerciais, sempre devem traduzir as características do cliente ou da marca.



Por isso, a cada projeto desenvolvido, temos o objetivo de trazer todas essas referências, fazendo com que o ambiente deixe de ser estático, e torne-se uma continuação da essência e da personalidade dos clientes.

Depois de uma série de conversas e entrevistas, fazemos estudos profundos do comportamento, dos fluxos e dos objetivos do espaço em questão. Além disso, estamos sempre aliando ao projeto as principais tendências, com o objetivo de deixar cada um dos nossos projetos personalizados e originais.