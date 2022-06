Formado pela Universidade Mackenzie, Raphael Civille Rodrigues é o arquiteto responsável pelos projetos do escritório.

O escritório tem em seu portfólio a atuação em projetos residenciais (reforma e construção), projeto corporativo (edifício de escritórios), projetos de marcenaria, comunicação visual, aprovação e estudos de viabilidade.

A busca pelo resultado adequado prescinde da experimentação, esse é o nosso objetivo: exceder a capacitação dos projetos por meio dos mais diversos recursos, customizando o atendimento tendo sempre em vista o ímpeto da criatividade.

Os projetos são realizados de modo customizado, adequando a viabilidade financeira para o empreendimento sem desalinhar do fator funcional e estético. Para tal, realizamos de modo ostensivo uma série de simulações em 3D e abrimos essa etapa de projeto ao cliente de modo a tornar um processo participativo, propondo dessa forma estarmos certos de o projeto estar de acordo com os anseios do cliente.

Trabalhamos com profissionais capacitados (arquitetos, engenheiro civil e engenheiro elétrico) além de termos à disposição equipe de obra.