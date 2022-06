Desde que a arquiteta Leila Bittencourt abriu o showroom carioca da Oba!, o universo da decoração de quartos infantis nunca mais foi o mesmo. Sem temas definidos, sem padrões preestabelecidos, sem fórmulas, ela desenvolve cada quarto como uma obra de arte única: cheia de personalidade, estampas exclusivas e objetos lúdicos garimpados pelo mundo afora. “Gosto de contar histórias através de móveis e objetos, e acredito que os ambientes infantis têm que ter ludicidade, magia e boas doses de improvisação”, diz Leila. Não é à toa que vários famosos escolheram fazer o quarto de seus pequenos com ela, que comanda uma loja bacana no Jardim Botânico e, recentemente, assinou também ambientes de recreação no Fashion Mall, Shopping da Gávea, Rio Sul e Itanhangá.

Parceira também de vários arquitetos renomados, que encomendam os quartos infantis de seus projetos na Oba!, Leila tem uma linha de móveis que desenha e produz em seu atelier e, atualmente, aposta especialmente nos complementos, com as novas estampas que garimpa sempre que viaja, pelo menos seis vezes por ano, para Europa e Estados Unidos. “Uma padronagem bacana é a alma do quarto. A maioria dos nossos papéis de parede também são feitos on demand, para cada ambiente. Um diferente do outro e acompanhando o espírito do quarto”, explica Leila. Tudo exclusivo, bacana e sem vícios. Oba!