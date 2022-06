BG arquitetura | Projetos Comerciais

A BG Arquitetura é uma empresa multidisciplinar situada em Porto Alegre-RS, que tem como foco os projetos de Arquitetura de Interiores Comerciais, Efêmeros e a Residenciais. Com qualificado time de arquitetos, a BG Arquitetura oferece soluções eficientes para projetos de arquitetura corporativa, para Sedes de empresas, para lojas conceito, Clínicas e Consultórios médicos, bem como projetos de Interiores Residenciais. Tudo é possível graças à sua diversidade de arquitetos especialistas, todos com foco em forma, espaço e ordem.

Destaca-se dentro do portifólio da empresa os trabalhos envolvendo a conceituação, o desenvolvimento e a materialização de apartamentos decorados e áreas condominiais para construtoras e incorporadoras, showrooms comerciais e adequações de ambientes para as especialidades voltadas à área da saúde, onde a equipe atua com total conhecimentos da legislações que regem estes segmentos.