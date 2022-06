Humanizar, transformar, ressaltar a beleza, o escritório CP Paisagismo trabalha para encontrar o belo. Por meio de estudos e pesquisas detalhadas, a empresa desenvolve e implementa projetos com um olhar contemporâneo, capaz de aguçar a criatividade e a imaginação de quem tem a chance de admirá-los.

Viver a natureza em seu ápice é o objetivo do escritório. Profissionais referenciados no País atuam com inovação e criatividade proporcionando ao indivíduo locais de refúgio e paz. Os projetos autorais e premiados nacionalmente configuram um novo estilo de viver, trazendo o verde para mais perto do ser humano ao unir com maestria as formas e as cores da natureza. Há mais de 20 anos no mercado, a empresa apresenta intervenções elegantes e exuberantes mostrando que é possível ter um oásis particular mais perto do que se imagina.

Formado por uma equipe multidisciplinar, o escritório CP Paisagismo busca encontrar o equilíbrio entre a técnica e a arte. Neste processo, o conhecimento das paisagistas é complementado pelo de decoradores, arquitetos, biólogos e engenheiros agrônomos. Desta forma, a empresa oferece, como resultado final, soluções diferenciadas, funcionais e agradáveis.