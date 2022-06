O escritório MS Studio com sede em Cachoeira do Sul - RS atua nas áreas residencial, comercial e de interiores. Com total comprometimento com o cliente, as arquitetas buscam, na concepção e criação dos projetos, realizar propostas que atendam plenamente o programa de necessidades, sempre com soluções funcionais e criativas.

| PROJETOS | REFORMAS | INTERIORES | | ILUMINAÇÃO | PAISAGISMO | EXECUÇÃO |

Escritório criado pelas arquitetas e urbanistas Carine Maydana e Larissa Souza, ambas formadas pela UNISC - Universidade de Santa Cruz do Sul.

Nossa satisfação é ver o sonho de cada cliente realizado!