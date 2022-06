Sob coordenação da Arquiteta Juliana Jagelski Daniel, a JJ Design atua no mercado desde 2001, desenvolvendo projetos residenciais, comerciais, industriais e de interiores.Nossos serviços se extendem a execução, administração e construção com preço fechado, oferecendo e executando soluções diferenciadas, inovadoras e sustentáveis.

Focando na qualidade da obra, frente as necessidades e exigências do mercado, a JJ Design contrata M.O. especializada e utiliza produtos e materiais que obrigatoriamente seguem as normas que regem especificamente os setores da construção civil, arquitetura, decoração e meio ambiente.