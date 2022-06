Rodrigo Barbosa Arquiteto e Urbanista, formou-se em 1999 pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Natural de Minas Gerais adotou o Rio de Janeiro para viver e desenvolver seu trabalho.A frente do escritório RG Arquitetura & Design, atua em projetos na área da saúde, comerciais e residenciais de alto padrão com escritórios em Ipanema, Rio de Janeiro e na Vila Madalena, São Paulo.



Seus projetos incluem várias residências na cidade do Rio de janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Serra de Araras, Petrópolis, entre outros vários de natureza comercial como restaurantes, cafés, boutiques, joalherias e clínicas médicas na área de reumatologia, dermatologia e odontologia.



Como premissa básica, seus projetos traduzem a personalidade e o desejo de seus clientes.Seu trabalho é inspirado em linhas puras e contemporâneas com o uso de soluções criativas e modernas, resultado da mistura bem dosada de estilos, conferindo a cada espaço criado uma atmosfera de elegância e sofisticação.



O principal é a busca pelo apuro estético a fim de criar espaços de conforto e equilíbrio funcional.