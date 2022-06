Liderado pelo arquiteto Alexandre Aguirre, e sediado em Uberlândia, Minas Gerais, o Escritório Aguirre Arquitetura atua em todos os segmentos da arquitetura, prezando pela qualidade de cada projeto como uma obra prima. Graduado pela Universidade do Triângulo e especialista em Estruturas Metálicas pela Universidade Politécnica da Catalunha em Barcelona, Alexandre trouxe da Europa a influencia da arquitetura sustentável. Assim o arquiteto faz com que suas construções sejam observadas como parte importante na conservação do meio ambiente, aliando ainda a tecnologia para atender às necessidades reais dos clientes.