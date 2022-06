NOSSO NEGÓCIO É A CONCEPÇÃO DE ESPAÇOS FUNCIONAIS ATRAVÉS DE SOLUÇÕES INTEGRADAS.

Aliando experiência à renovação tecnológica constante, a Chastinet desenvolve projetos de Arquitetura, Engenharia e Planejamento Urbano, oferecendo soluções integradas e otimização de custos, priorizando a qualidade e a sustentabilidade e valorizando aquilo que é o objetivo final de todos os seus projetos: o bem estar do homem.

MISSÃO: Garantir a excelência na concepção de espaços funcionais através de soluções integradas, com a utilização de tecnologia de ponta, oferecendo atendimento exclusivo e otimização de custos, priorizando relacionamentos de confiança e o bem estar entre clientes e colaboradores.

VISÃO: Ser reconhecida pela excelência nos serviços oferecidos, pela tecnologia utilizada e pelo estreito relacionamento e intimidade com os seus clientes e colaboradores; Ter a capacidade de manter e atrair talentos; Ter imagem diferenciada nos locais de atuação.

PRINCÍPIOS: • Preservar a confiança e a confiabilidade com os clientes e colaboradores; • Manter o bem estar no ambiente de trabalho; • Promover a renovação tecnológica constante; • Garantir o compromisso com os prazos; • Manter a organização e a padronização de processos; • Promover a sustentabilidade socioambiental; • Promover a capacitação dos recursos humanos.

DIFERENCIAIS: • Integração de todos os projetos: Centralização de projetos arquitetônicos e complementares de engenharia, bem como a execução da obra, resultando na otimização de prazos e custos; • Tecnologia de Ponta: Utilização de softwares avançados, com tecnologia BIM, permitindo maior eficiência nas etapas de criação e maior controle e rapidez no detalhamento dos projetos. • Sustentabilidade: Busca pela utilização de soluções sustentáveis: aquecimento solar, captação e reuso da água, iluminação e ventilação natural, entre outras.