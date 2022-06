Atuamos no desenvolvimento de projetos de arquitetura e interiores para área residencial e comercial, tendo um planejamento apurado, com cronogramas e metas definidas, oferecendo segurança e tranquilidade, desde a criação do projeto até a execução.

O escritório se destaca pela versatilidade e por buscar soluções arquitetônicas para cada projeto.

A equipe é especializada em:

• Projetos • Reformas • Decoração • Construção civil • Criação de objetos personalizados • Gerenciamento e Acompanhamento de obra • Levantamento de Orçamentos e administração de compras • Regularização de obra (habite-se) • Desmembramento de Remembramento

Possuímos mão de obra especializada para a execução do projeto nos seguintes serviços: • Obra Civil (Demolição, Paredes, etc) • Elétrica e Hidráulica • Gesso • Iluminação • Revestimento • Pintura