GialloTre – Arquitetura Criativa

A história e cultura italiana sempre estiveram presentes em momentos determinantes da sociedade, sendo esta um celeiro de grandes nomes e influências que continuam a ser seguidas por tantas vertentes profissionais de nosso país e mundo. Na arquitetura, destaca-se pela inovação e contribuição que dera aos grandes projetos, vencendo vãos na execução de seus imponentes arcos romanos que conduziram a civilização a novos patamares projetuais e de conhecimento. Possibilitou que a locomotiva mundial, a qual são todos interligados como em um vagão, pudessem trilhar rumo ao futuro. O termo “GIALLO” é italiano, língua que para nós tem grande influência e reconhecimento devido sua contribuição à arquitetura e ao mundo das artes. Seu significado é “Amarelo”, cor que escolhemos para representar nossa bandeira que com orgulho hasteamos, pois inerente a esta tonalidade está nosso propósito. O amarelo ou Giallo, é a cor mais luminosa do círculo cromático, representa criatividade, lucidez, inovação, fé e iluminação. Os ambientes que recebem essa cor tem a característica de captar nossa atenção, e empiricamente, as vezes sem que percebamos, exercem uma grande influência sobre nós. A cor Giallo trás atividade constante e rompimento com padrões e monotonias, de forma que ambientes amarelos estão intimamente ligados com produção, eficiência e sobretudo, iluminação que traduzindo para nosso mundo é criatividade. Também intrinsicamente veiculado ao Giallo está o verão, cor que escolhemos em respeito ao clima e compreendimento de nosso país, raiz e povo. O verão significa vida, alegria, sonhos, nosso entorno e claro, o povo brasileiro. Uma singela homenagem ao nosso país verde, AMARELO! A pronúncia de “Giallo” também nos remete a outra palavra que para nós, arquitetos e urbanistas é essencial para a elaboração de qualquer projeto. Quando dizemos “Giallo”, foneticamente e audivelmente podemos compreender “Diálogo”, método que usamos para expressar nossa arte e criatividade por meio de formas, espaços e cores. Esse nome trás consigo a responsabilidade inerente ao nosso ofício, a comunicação da edificação e o entorno, o respeito e sensibilidade das tradições postos em forma de “Giallo” (Diálogo) sem deixar de imprimir uma identidade criativa e ousada. O termo “Tre” faz menção a nossa sociedade, a qual é composta por Três arquitetos, Arq. Cássio Viana Veiga, Arq. Cássio Soares Fernandes e Arq. Mariana Souza. Com três partes iguais forma-se um triângulo, a forma geométrica mais estável, que quando justapostas podem originar qualquer outra. O “Tre” torna-se exclusivo e criador, uma fonte interminável de formas e conteúdos diferentes, resiliente e indivisível, respeita suas outras partes, que são iguais. Sua estabilidade, equilíbrio e direção ao topo são possíveis somente dentro desta forma, dentro deste tripé. Em nossa logo trazemos o GialloTre, três profissionais que estão interligados por suas afinidades e competências, com o intuito de fazer cada projeto, de cada dia, o mais Giallo possível. Na logo, originada a partir do princípio de três elementos, deixamos a criatividade fluir e dar a cada um uma compreensão diferente do que se vê, pode ser uma planta baixa, uma lâmpada, uma janela,...mas se notar, de forma sutil e projetada, alí pode-se perceber o “g” minúsculo e o numeral “3”. E então, o que você vê? Por “começo”, lhes convido. Vamos ter um “Giallo”?