Idealizada pelo Bambuzeiro e Bio-Construtor Eduardo Trindade Filho, a Bambu Rei vem se especializando em design, manuseio e montagem com bambu.

Há mais de 10 anos no mercado de design em bambu, a Bambu Rei realizou inúmeros projetos sob medida para os mais exigentes arquitetos, designers e paisagistas. Trabalhamos também com aluguel de elementos decorativos para eventos, como biombos, velas, cachepots e estruturas leves. Eduardo destaca a utilidade deste material para o eco-design: “é incrível a variedade de produtos que podem ser desenvolvidos, desde utensílios domésticos, pisos, paredes, mobiliário, construções habitacionais e paisagismo. Tudo em contexto renovável “. Com uma resistência mecânica comparável ao aço, o bambu movimenta consideravelmente a economia na Ásia e, de forma crescente, na América Latina. Cerca de dois bilhões de pessoas se valem do bambu em suas moradias, sobretudo na China e na Índia, mas também no Equador, na Colômbia e no Brasil. Há 12 mil espécies de bambu catalogadas no mundo. Altamente renovável, sua colheita pode ser feita em sete anos, sem prejuízo ao meio ambiente. Como explica Eduardo: “O bambu tem muitas qualidades, como o uso potencial em ambientes degradados, alta taxa de seqüestro de Carbono, o rápido crescimento e a estruturação do solo no qual se desenvolve. Possibilita o aumento do fluxo hídrico das nascentes de rios graças à capacidade de retenção de suas raízes, além de combater a erosão.” Nosso trabalho, essencialmente artesanal, baseia-se na criação e execução de objetos e projetos de caráter estético e funcional, utilizando várias espécies de bambu com diferentes vocações. Através de nossos parceiros, podemos desenvolver projetos completos em arquitetura, design e paisagismo. Entre em contato conosco, teremos imenso prazer em atendê-lo.