Especializada em acessórios para móveis e soluções para toda a casa, a Masutti Copat figura em posição de destaque entre as fornecedoras do segmento moveleiro nacional e vem se fortalecendo pela linha completa de produtos que traz em seu portfólio. São coleções para cozinha, área de serviço e dormitórios, com variedade de peças e opções para atender às necessidades de quem procura mais conforto e praticidade no dia a dia. Sua sede, no pólo moveleiro de Bento Gonçalves (RS), tem perto de 5 mil metros quadrados e mais de 60 colaboradores. No mercado, seus produtos têm alcance em todo território nacional, com representantes em todas as regiões, além das exportações, para mais de dez países.