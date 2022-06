Até inaugurar seu escritório de arquitetura de interiores em 2000, Vilma Massud vivenciou experiências que influenciaram seu olhar sensível e sofisticado e enriqueceram seu repertório. Antes de se formar em design de interiores pela L’Officine École d’Art, uma das primeiras escolas filiadas à ABD – Associação Brasileira de Design de Interiores, essa paulistana mãe de três filhos foi figurinista, cenógrafa, coreógrafa e bailarina, tendo contato com o universo do teatro e da moda por vários anos. Também trabalhou numa marcenaria de alto padrão, onde passou a conhecer as minúcias de projetar e executar móveis sob medida, um dos pontos altos de seus projetos atualmente.Aconchego, estética, praticidade e bem-estar são palavras que estão sempre presentes nas criações de Vilma, autora de dezenas de obras residenciais e comerciais pelo Brasil e exterior. Constantemente antenada com os maiores eventos de arquitetura, design e decoração do mundo, ela não tem medo de ousar – mistura materiais, cores, estilos, clássico com vintage, peças de família com algumas recém-chegadas ao mercado, tudo em busca de traduzir os desejos do cliente e conquistar projetos contemporâneos e atemporais.