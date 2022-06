Após vinte anos de carreira e uma série de trabalhos realizados com sucesso, a designer de interiores Paola Ribeiro ainda mantém o espírito de enfrentar cada projeto como um novo desafio. Acredita que o planejamento de cada ambiente é uma oportunidade de apresentar pequenas e grandes ousadias, e que ambientes confortáveis são aqueles que, de forma muito harmoniosa, despertam os sentidos. Ela usa essencialmente móveis contemporâneos, mas não deixa que suas linhas retas e limpas imperem no projeto. Peças antigas e com acabamento rústico ajudam a tornar a decoração mais calorosa.

A criatividade de seus projetos é conseqüência de suas constantes pesquisas de materiais, tecidos e design contemporâneo em viagens pelo Brasil e pelas principais cidades do mundo. “O contato com diferentes culturas e comportamentos me permite a apuração do olhar não só sobre a casa, mas principalmente sobre o estilo de vida dos meus clientes”, revela a profissional, comentando seu modo de trabalho. Paola defende que a arquitetura pode transformar profundamente a vida de quem habita o espaço. Com essa atitude, Paola acredita que se possa chegar bem próximo dos sonhos de cada cliente.