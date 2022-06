Paulo Jacobsen, depois de formar grandes parcerias com as três gerações dos Bernardes (estágio com Sérgio Bernardes, sócio de Claudio Bernardes durante 25 anos e de Thiago Bernardes por 10 anos), fundou em 2012 o escritório Jacobsen Arquitetura, junto com seu filho Bernardo Jacobsen.

A Jacobsen Arquitetura juntou a experiência de mais de 800 projetos desenvolvidos por Paulo em diversos segmentos da arquitetura e com ênfase na arquitetura residencial de alto padrão, com a atuação internacional de Bernardo, que trabalhou com arquitetos como Christian de Portzamparc em Paris e Shigeru Ban no Japão.

O escritório tem atualmente cerca de 60 projetos em desenvolvimento e a equipe conta aproximadamente com 25 profissionais divididos entre as sedes do Rio de Janeiro e São Paulo.

A principal característica de suas obras é o fato de estarem contextualizadas ao local e dialogarem com os desejos dos clientes, não apresentando formas ou estéticas prontas. A importância da luz, transparência, fluidez dos espaços, leveza estrutural e utilização de materiais naturais são outros aspectos marcantes da sua arquitetura. Paulo Jacobsen publicou 3 livros e foi eleito um dos 100 arquitetos mais importantes pela revista Architectural Digest em 2001 e um dos 100 designers mais influentes pela revista Wallpaper em 2011.