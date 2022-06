A parceria profissional entre os Arquitetos e Urbanistas, Charion de Souza e Luís Henrique Zuconelli Mazzutti, teve inicio no final da graduação de ambos, no ano de 2014. A partir daí surgiu em Chopinzinho, sudoeste paranaense, o escritório UM+UM Arquitetos que atuou na região por quase quatro anos. Com a necessidade de expandir o escritório a equipe ganhou um novo profissional, o Arquiteto e Urbanista Kassio Verona Dalle Tese. No ano de 2018, decidimos repaginar o escritório, alteramos o endereço físico e também o nome, passamos a chamar Studio BRAVO!. Desde então estamos com um ambiente mais confortável e com uma melhor localização. Outra mudança foi a expansão de serviços disponibilizados, percebemos que havia a necessidade de encurtar a distância entre projeto e produto final, assim passamos a atuar na área de produção de móveis sob medida, podendo então ter contato com todo o processo do produto, desde a criação até a instalação final. Nos orgulhamos em manter a máxima transparência e seriedade em nossos serviços.