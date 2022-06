A definição da real especialização de Maurício Queiroz veio há pouco tempo. Mesmo atuando no mercado há 23 anos, quando uns o viam como arquiteto e outros como consultor de varejo, faltava uma palavra que sintetizasse a multipluralidade de suas funções.Designer de consumo é o termo que une a formação em arquitetura de projetos comerciais com estudos e análises do mercado varejista. Quando inicia o trabalho em determinado projeto, atua como consultor, estudando o público-alvo e os hábitos do cliente, analisando a comunicação visual da empresa, observando o posicionamento da marca no mercado, detalhando a logística – desde a circulação do cliente ao tipo de fechadura a ser instalada –, estudando os melhores pontos de abertura das lojas até a viabilidade da implantação do sistema de franquias. Por fim, como arquiteto, projeta e executa as lojas, fábricas, escritórios e pontos de venda. Queiroz ainda acompanha a expansão da rede e o desenvolvimento da marca no mercado.