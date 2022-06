A arquiteta Ana Paula Carneiro pertence a uma nova safra de

profissionais que vem ganhando espaço no mercado de projetos de alto padrão. Formada em arquitetura e urbanismo pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Com seu estilo contemporâneo e sofisticado, Ana Paula Carneiro vem conseguindo um lugar de destaque entre os grandes nomes da arquitetura nesses 7 anos de carreira, que refletem o atendimento personalizado, exclusivo e dinâmico, que ela faz questão de acompanhar pessoalmente. Uma profissional comprometida e em constante renovação, já mostrou seu trabalho na mostra Casa Cor Minas Gerais nos anos de 2012, 2013 e 2014.

Pesquisadora incansável e curiosa, participa anualmente dos principais eventos e mostras de decoração como a Mostra Artefacto, a Mostra Black, a Casa Cor e da Feira Internacional de Milão, onde procura se inteirar das últimas novidades do mercado internacional.

Busca transformar os sonhos de seus clientes em realidade, sempre dando atenção a cada desejo e expectativa, através de uma relação de parceria. O conhecimento é a chave para o resultado final, o que implica em soluções inovadoras, funcionais, que resultem num espaço com qualidade e beleza. Para tanto o projeto é tratado de forma única, dentro dos limites e expectativas de cada cliente, traduzido com elementos exclusivos, desde o mobiliário aos detalhes finais.

O design, os detalhes, o bom gosto, o cumprimento dos prazos e o orçamento justo fazem da arquiteta uma referência importante e acessível a quem valoriza a arquitetura de qualidade, com muita seriedade profissional e respeito ao cliente.

Em seu escritório, desenvolve projetos residenciais, comerciais, corporativos, empreendimentos imobiliários que seguem as tendências e trazem a personalidade dos clientes. A base de arquitetura limpa é definida pelas proporções equilibradas e pelo uso de materiais de acabamento de excelente qualidade, o que permite brincar com diferentes estilos de móveis, acessórios, objetos e revestimentos.

Misturar o passado e o presente de maneira harmoniosa, buscar a melhor luz para os ambientes, criar espaços com múltiplos usos, aproximar a natureza e as pessoas são características marcantes de seu trabalho, que faz da casa o melhor lugar do mundo.