Nós do escritório Saia Arquitetura procuramos desenvolver a arquitetura na sua forma mais abrangente, utilizando idéias inovadoras e buscando referências em conceitos originais, para desenvolver idéias aliadas ao design contemporâneo, bem como ao resultado estético e funcional adequados.

Com esse objetivo procuramos sempre percorrer todas as áreas do design, pesquisar e estudar as melhores soluções técnicas, estéticas e funcionais, levantar referências, adquirir conhecimento com cursos no Brasil e no mundo, conhecer muito bem os programas de projeto e o mais importante, analisar todas as necessidades e preferências de nossos clientes. Assim conseguimos unir nosso conhecimento técnico aos sonhos de quem nos contrata. Somos um grupo que vive arquitetura e queremos transmitir, não apenas no trabalho, mas para nossos clientes, colaboradores e fornecedores toda nossa vontade e nosso amor pelo ofício.