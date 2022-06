O escritório atua em escalas que variam desde o desenho de mobiliário, intervenções artísticas, arquitetura de interiores, projeto arquitetônico, paisagismo e desenho urbano.

Acreditamos que é da competência do arquiteto o envolvimento com diversas áreas de conhecimento, essa abrangência multidisciplinar garante ao profissional o entendimento do processo como um todo, uma vez que estas áreas estão conectadas e influenciam umas as outras. Assim não diferenciamos grau de importância, trabalhamos com mesmo esforço e detalhamento em cada projeto. Todos os projetos são encarados como um processo que vai desde a pesquisa inicial, atendendo as necessidades do cliente, tendo uma abordagem critica espacial, até as etapas de desenho e execução.

Do mesmo modo, trabalhamos com diferentes usos, incluindo arquitetura comercial, residencial unifamiliar ou multifamiliar, hoteleira, institucional, cultural e social. É importante destacar que a arquitetura não se baseia unicamente em forma e função, mas sim neste conjunto somado a vida humana. Encaramos a importância das relações sociais com o espaço construído, consequentemente obtemos significados do que projetamos e o porque projetamos. Dessa forma, o objetivo do nosso trabalho é a qualificação espacial para uma melhora na qualidade de vida das pessoas envolvidas com o espaço.