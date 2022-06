Arquiteto, com experiência em execução de obras e projetos. Preocupado com o controle da qualidade nas várias etapas do empreendimento, estudou, testou e criou, metodos e sistemas alternativos, para garantir a qualidade da obra a custos compatíveis com o objeto.

Sua experiência em projetar, especificar, orçar, planejar, coordenar, fiscalizar, controlar a qualidade e construir.