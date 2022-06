Somos o escritório Lara Arquitetura. Atuamos no desenvolvimento de projetos e execução de obras, nas áreas de arquitetura , paisagismo e design de interiores. O escritório se caracteriza por uma arquitetura essencialmente contemporânea, com grande influência modernista - mas sem deixar de lado as bases culturais de cada lugar e seus protagonistas. A constante busca pela inovação e excelência no atendimento fazem do escritório referência no mercado.