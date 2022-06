Elaboramos Projetos Arquitetônicos, Arquitetura de Interiores, Levantamento Cadastral e Fotográfico e Projeto Legal de Proteção Contra Incêndio e Pânico.

HM ARQUITETURA é a concretização de um sonho de duas arquitetas, trazendo a experiência dos caminhos já percorridos deste segmento para poder realizar e oferecer serviços de arquitetura com todo critério de qualidade, responsabilidade, criatividade, sustentabilidade e funcionalidade. Temos a missão de atender as necessidades especificas dos nossos clientes sempre adotando as melhores técnicas para obter os melhores resultados, e assim a sua satisfação.

ISIS HAGGE

Arquiteta e urbanista.

Atualmente cursando Engenharia Civil.

MARIA MARTINEZ

Arquiteta e urbanista

Atualmente cursando Pós-graduação em Engenharia de Segurança do Trabalho.