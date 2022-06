O Studio ARQA2 foi criado no início de 2012, buscando atender as necessidades dos clientes, levando até eles uma arquitetura moderna e conceitual. Nosso objetivo é transformar sonhos em realidade de acordo com perfil de cada cliente, iniciando o trabalho desde a elaboração de um estudo de projeto até a sua finalização completa.

A equipe é formada por jovens talentos que buscam sempre atualização no mercado da arquitetura e a concepção de projetos inovadores.