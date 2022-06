Carla Dichy é responsável pelo escritório e se envolve pessoalmente em todos os projetos. Ela acredita que os detalhes fazem a diferença: detalhes de projetos, detalhes construtivos e detalhes no atendimento ao cliente.

“O projeto de arquitetura tem que ter uma relação com o entorno, da mesma forma que tem que ter com as pessoas que ali vão morar."

"Gosto de combinar, em meus projetos, a madeira e um bom design. A madeira é igual as pessoas: ela tem memória, traz história, é quente, aconchegante. Ela nunca é igual, lisinha, com aparência de pré-fabricado.”

Com estilo jovem e contemporâneo, o escritório está sempre atento às tendências e empenhado em criar espaços que sirvam ao homem e convivam em harmonia com o meio ambiente.

Com convicção de que não existe uma arquitetura universal, boa para todas as pessoas e todos os locais, com muita flexibilidade os projetos visam trazer aos clientes a arquitetura adequada a cada um e ao local onde está inserido.