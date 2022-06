A Rizck

Paisagismo Ltda., empresa atuante no mercado há 20 anos, possui como proprietária Mariza Rizck.

Com 24 anos de profissão, Mariza Rizck, nascida em Lorena - SP, é formada em Agronomia pela Escola Superior de Agricultura e Ciências de Machado - Sul de Minas Gerais. Tem seu escritório em Belo Horizonte, um viveiro de produção de plantas ornamentais próximo a BH e trabalha na Secretaria Municipal do Meio Ambiente de Belo Horizonte. É apaixonada por plantas, flores, ornamentação floral, jardins, parques e soluções paisagísticas.

IDEAIS

Atender áreas verdes de edifícios, casas de campo e residenciais, condomínios, hospitais, shoppings, clubes, restaurantes, empresas, escolas, etc, no que diz respeito a humanizar, aconchegar e trazer toda dinâmica da natureza mais próxima do olhar humano.

A fim de oferecer a seus clientes todo suporte técnico necessário para o bom desenvolvimento de seu trabalho, a Rizck Paisagismo conta com uma equipe de profissionais formados e especializados na área, além de estar constantemente se renovando e atualizando com as novidades do mercado.