Criada em 1976, a marca Artefacto começou discretamente em um pequeno estabelecimento na tradicional Rua Teodoro Sampaio, conhecida por abrigar diversas lojas de mobiliário.

Hoje, 38 anos depois, é um dos nomes mais reconhecidos do setor, com mais de 25 lojas que se espalham pelo Brasil e pelo mundo (três unidades nos Estados Unidos), sempre mantendo as características que fizeram dela um sucesso: produção artesanal e funcionalidade aliada à criatividade de profissionais brasileiros.

Os móveis Artefacto são feitos com diferentes tipos de material, como madeira, aço, alumínio e fibras naturais, justamente para atender os diferentes gostos de seus clientes, que fazem parte de um público exigente e que não abre mão de exclusividade e sofisticação. E é pensando nesses consumidores que cada loja prepara seu ambiente de um jeito inovador, para que o cliente se sinta já familiarizado com a atmosfera Artefacto.