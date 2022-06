Há mais de 20 anos agregando valor ao bambu no Brasil, a Bambu Carbono Zero é especialista no desenvolvimento de projetos especiais de revestimentos e construção. A BCZ nasceu com os propósitos de ser ecologicamente correta e socialmente responsável!

São mais de 1500 obras entregues nas áreas de construção civil, arquitetura, engenharia, decoração e paisagismo, para os maiores nomes, escritórios e estúdios de criação do país, sempre com excelência e encantamento.

Nascemos com o objetivo de substituirmos a madeira pelo bambu, principalmente a de lei e, ao longo dessas quase duas décadas, desenvolvemos know-how e expertise próprios, sempre apoiados no consórcio entre pesquisa acadêmica e empirismo, o que nos permite, com segurança, entregar uma garantia contra o ataque de brocas e cupins para os nossos produtos, tanto em áreas externas como cobertas de 10 anos, somados a cinco anos de garantia em nossas instalações, seguindo a regra a legislação brasileira para garantia de execução de obras civis.