O Grupo Green House oferece um mix completo de móveis para área externa. Com 15 anos de experiência e novas instalações situadas às margens da Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, em Indaiatuba, Região Metropolitana de Campinas (SP), tem o maior showroom do segmento do País, com 1.600 metros quadrados, além de um espaço onde são realizados eventos com a participação de arquitetos, designers, decoradores, paisagistas, entre outros profissionais da área.

Abastece o mercado com produtos que atendem aos mais diversos e arrojados projetos de decoração. Oferece móveis para varanda, móveis para jardim, móveis para piscina, se destacando pela qualidade, design exclusivo, funcionalidade e quantidade de peças disponibilizadas. Além dos móveis para áreas externas, tradição em todo o território nacional e países da América do Sul, produzidos em alumínio, telas, aço inox, madeira teka e fibras sintéticas. Serve com a mesma excelência ambientes residenciais e corporativos, como construtoras e empreendimentos, hotéis, bares, restaurantes, pousadas e condomínios, reforçando o conceito outdoor solution, ou seja, gerar soluções para espaços livres com maior rentabilidade, aproveitamento e qualidade.