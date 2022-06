A profissional Adines Ferreira busca em seus projetos conectar os clientes à natureza, para tanto, o estilo que mais usa em seus projetos são o naturalista e moderno. A sua inspiração é a natureza! Possui vários trabalhos com foco ecológico como jardins verticais, filtrantes(tratamento de águas), produtivos(comestíveis) além de telhados vivos. Utiliza-se de formas orgânicas, vegetação nativa e produtiva (funcional), além de adorar capins ornamentais que dão uma ar de leveza e movimento em vários ambientes, dando um toque rústico, natural e moderno, conforme o uso.

Atua em parceria com construtoras, escritórios de arquitetura e escritórios de design de interiores. Possuímos diversos trabalhos nos estados do Mato Grosso do Sul e Rio Grande do Sul e atua no segmento desde 2007. Sua formação é a de Técnico em Paisagismo pela Escola Bom Pastor, Nova Petrópolis/RS.