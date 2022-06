O InTown Group é uma equipe de profissionais treinados internacionalmente nos campos da arquitetura, da construção e de imóveis com experiência em design, construção, compra e venda de imóveis exclusivos no Rio de Janeiro e em outras seletas localidades no Brasil.

Os profissionais multilíngues da IT estão comprometidos com a prestação de serviços de alta qualidade em todas as suas áreas de operação, além de com a a manutenção de padrões internacionais a todo momento.

O IT Group faz de tudo para criar valor de longo prazo para seus clientes, estejam comprando para investir ou para morar.Nosso objetivo é satisfação total.