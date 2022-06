O Escritório Caravieri Cardoso foi fundado em 2008, pelos arquitetos(a) Carmel Caravieri e Murillo Cardoso, ambos formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Mackenzie.

Atuando na área de Arquitetura e Urbanismo e também na área de Design de Interiores, o escritório traduz as necessidades do cliente, buscando sempre a qualidade de projeto e o cumprimento de prazos. Contamos com uma grande e qualificada rede de parceiros (fornecedores e prestadores de serviço), facilitando assim a interface entre projeto, execução e entrega da obra.